De skabte de mest berømte børnebøger, vi kender i dag, og lige om lidt er deres epoke forbi

Nordens store børnebogsforfattere blev efter Anden Verdenskrig bannerførere for en antimilitaristisk utopi, og deres litteratur var med til at forme tusinder af børn. Med Sverige og Finlands snarlige medlemskab i Nato ser det nordiske ideal ud til at være forbi, skriver Christian Johannes Idskov i dette essay.