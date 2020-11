4 hjerter: Dansk ungdomsforfatter er ekspert i præcise og dybt originale formuleringer

Kathrine Assels skriver de der korte, nærmest undskyldende historier fra en virkelighed, der er tæt på at være forvrænget. Fuld af nyfundne ord og formuleringer. Således også i tilfældet ’Tarantino Roadtrip’, der handler om Maria fra 9.a. Hun har brækket sin engelsklærers næse med en ishård snebold og er hjemme på en »tænker«.

Over 116 sider lykkes det forfatteren at komme rundt om Maria og hendes verden. Forældrene tænder emhætten, når de skal skændes. Så sidder pigen på sit værelse og spalter hår. Hun har også noget med »symmetri-mani« og »sejlrendesyn« – forfatteren er ekspert i den slags præcise formuleringer – og et møde med skolepsykologen og SSP-fyren gør ikke Marias situation meget bedre.

Samtidig bliver Midtjylland hjemsøgt af en kattedræber, så der er lagt op til drama, da der kommer et forløsende opslag på YouTube. Afsenderen kalder sig SpaceCowboy, og han bor ikke så langt væk. Nu kører de to af sted i en Audi mod noget, der hedder Ruds Vedby på Sjælland, for at lægge en blomst på en mormors grav. Men inden da sprayer Maria sit inderste budskab ud over skolemuren: »Ræven er et lille rødt dyr«.