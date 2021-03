5 hjerter: Skidegod duo fortæller om det svære og vigtige ved at give sine familiemedlemmer plads til at være sig selv

Parthenope er Florence Nightingales mindre kendte søster. Hun gik også under navnet Pop, og hende har Mette Hegnhøj digtet en fortælling om og allieret sig med Anna Jacobina Jacobsen om at illustrere, en skidegod duo. Det er blevet til bogen ’Flora Nattergal’, der fortæller om det svære og vigtige ved at give sine familiemedlemmer plads til at være sig selv. Familien er her de to søstre og så fætter Freddy i periferien. Dertil drengen Harry, der vil vise Flora sin slangebøsse »og noget jeg ikke kan fortælle«, som Pop siger.

Flora har let ved at være sig selv, men svært ved at leve op til omverdenens forventninger. Hver nat lister hun ud under et træ i haven og holder dyrehospital. Pop ser skuffet til fra vinduet og føler sig afskåret fra den hemmelige verden. Da Flora finder en forladt ugleunge, bygger hun en rede til den i sin forklædelomme. Imens forsøger Pop at lære sig selv fransk. Mellem linjerne og af de følelsesmættede blyantstegninger fornemmer vi Flora som idealisten og Pop som den mere pragmatisk kundskabssøgende. Mens søsteren folder de frelsende vinger ud og kigger mod himlen, broderer Pop et ’h’ og ’v’ i hendes ærmer, så hun kan tage kniv og gaffel i den rigtige hånd.

Og så kommer det skelsættende brud: en sommerferie hver for sig! Merde, tænker Pop, men bliver dog betroet Floras dyrepatienter. Her giver billedsiden god plads til at studere en lille slap kanin, en brækket fuglevinge, en forbundet rævehale, et krakeleret sneglehus og en skildpadde, der har fået én på øjet.