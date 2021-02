Anmeldelse: Superhelten Antboy fortsætter med at ramme hjerte- og omsorgsmusklen hos læseren

Sherlock Holmes kunne hive sig op fra Reichenbach-vandfaldet og komme igen. Det samme gjorde jediridderne, Superman og de udøde fra ’Living Dead’-filmene. Så hvorfor ikke Antboy?

Hans problemer er ikke mindre end stjernernes. Antboy trues af mægtige kræfter, af tvivl i kærlighed og en grundlæggende fornemmelse af, at han måske er fejlanbragt oppe i det kirketårn, hvorfra han beskyttende skuer ud over sin lille by. Når han ellers ikke er på lejrskole eller i biffen. Antboy er den superhelt, som bor inde i os alle sammen.

Som bekendt stoppede Kenneth Bøgh Andersen for ni år siden sin serie efter seks bind. Sidste år kom han igen med en planlagt trilogi, som meget passende har overskriften ’Antboy vender tilbage’. Her er tredje og sidste bind, som meget passende har overskriften ’Det endelige opgør’.

Men man tvivler. Heldigvis! For Antboy fortsætter med at ramme hjerte- og omsorgsmusklen hos læseren, der kan genkende så meget af sig selv i en ung fyrs begyndervanskeligheder med at finde sig selv. Og de andre. Det gode ved Antboy er, at han ikke er ældre end et fnug og opererer i hjemmesyet kappe uden kårde. Med sukker som superkraft.

Det endelige opgør handler om, at skurkene er begyndt at samle sig, at superkræfterne spredes uden kontrol i byen, og at den fæle psykopat Christian har lagt nye snarer ud i skole og fritid. Vigtigst er dog forholdet til Ida, der måske går i stykker på grund af noget kysseri i rutsjebanen med Mathilde, som vist i virkeligheden hedder Laura.