5 hjerter: Farfars lille kongerige er fuld af fantasi og hemmeligheder i Bjarne Reuters nye børnebog

Sikke dog en dejlig bog! Bedstefar Reuter ryster posen endnu en gang, og tegner Seeberg ryster ikke på hånden, når hun overdådigt fremtegner skov og mose ved Røste Espeløv i Nordsjælland.

Der er det ved Bjarne Reuter, at man aldrig rigtig ved, hvor man har ham. Selv som bedstefar. Nu skummer han over af ryggesløse rim, udvandede vittigheder og ordspil for viderekomne blot for at fortælle endnu en gang om det mindre søskendepar Vida og Karl og deres oplevelser hos farfar på bemeldte lokalitet. Han bor ude i naturen med en fed kat og en ged, der lugter – og huset fuldt af hemmeligheder. Blandt andet den om ’Englebassen’, der har givet bogen titel. Fans af Bjarne Reuter vil huske, at samme besætning var på i ’Historien om nissen’ fra 2019.

Men nu er det sommer! Farfar tager imod ungerne i sit lille kongerige. Det er en fantasizone, hvor han selv bestemmer reglerne og fylder naturen op med lodne væsner og nedfaldne engle, for farfar er cykolog (der er vist ikke nogen, der har fundet på dén før?). Og sådan ruller handlingen hen over skovbunden med humør og sprog i højeste gear. Opfyldt af »heltemod og havregryn«, som farfar proklamerer. Der er også noget med en gul plet på farfars maleri, forholdene på Englestien og »natteravnene går til ro«.