Dansk krimidebut har et spændende plot. Den er dog 200 sider for lang

Mange mener åbenbart, at det er meget nemt at skrive en nordisk standardkrimi: Anret et veldækket skandinavisk smørgåsbord, på hvilket der foruden sild og laks, skinke og ost også står et fad med blodige mord krydret med allehånde eller dild.

Resten er bordfællernes bagage. Barndom, kærlighedsliv, kulturel kapital, klassetilhørsforhold og tidsåndens livsstil. Historie til husbehov og husmandspsykologi. Drømme, skuffelser, glæder og desillusioner. Bare det hele ender rimelig lykkeligt. Mainstream Nordic noir netop nu. Vintermørke og kulde, dernæst forårsgrønt med bryllup en lørdag eftermiddag.

Corona og klimakrise vil måske ændre dette i retning af mere ragnarok og melankoli, fimbulvinter og et folkehjem gradvis mere fremmedhadsk end gavmildt folkevenligt.