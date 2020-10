Plottet går flot op: Solid svensk krimi fra fucking Åmål og omegn

Helene Tursten er så afgjort en af de tunge kvinder i svensk krimilitteratur. Mens mange andre kolleger skrev krimier om hurtige, yngre og ofte småautistiske kvinder, som levede helt enormt med og uden karlfolk, lancerede hun strisseren Irene Huss i Göteborg.

Tæt på midaldrende med sort bælte i kampsport, godt gift med en fløjlsblød tøffelfar til to genstridige teenagere plus en trevlig og snygg Anna Grue-hund. Irene Huss’ meritter var præget af dette småborgerlige, men solide familieliv i folkehjemmet. Bøgerne blev til en god fjernsynsserie, som solidarisk viste os et realistisk samtalekøkken i Skandinavien.

I bindene havde Irene en yngre kollega, som hed Embla: tidligere skuespillerelev og elitebokser, nu en effektiv, men ensom rødhåret ræv over for alle de andre i rævekulen for organiseret kriminalitet og døden som pludselig nabo. Dette er tredje bind om hende, ’Snefald’, hvor den kære Irene såmænd kommer forbi på fransk visit.