Sypigeprosa skæmmer ny Lone Theils-krimi

I Lone Theils’ forrige krimi, ’Stilleleg’, om den danske journalist Nora Sands meritter i det engelske (klasse)samfund, som rigtig mange danskere elsker med en kærlighed, som ofte gør blind, endte det med et sidste tvist i plottet, en rap cliffhanger. Uha, det må der naturligvis gøres noget ved her i femte bind om hende, ’De usynlige’.

Først dør en dansk-engelsk formand for en kommission, der undersøger organiseret pædofili i den britiske overklasse, under mystiske omstændigheder i et nordsjællandsk sommerhus. Vor Nora går ind i sagen med fynd og klem med fare for eget liv. Også på hjemmefronten med en skinsyg kvinde i krattet.

Forfatterskabets force er, at Theils kontant ved noget om de faktiske forhold i Storbritannien. Ved noget om landets mange krinkelkroge på godt og ondt, som turisten ikke umiddelbart besøger, endsige opsøger. Hendes ’Turen går til Storbritannien’-informationer er ofte glimrende og gedigne. Lidt som når i en britisk fjernsynsserie du pludselig får øje på en statelig bygning i ægte art deco eller et flot slot fra Shakespeares tid. Undervejs får du en pint eller to, pie på pubben, bagte bønner i sød tomatsovs med de særlige delikate pølser, hvis indhold kun de indfødte kender, og som smager af våd uldsweater og krydret fåretarm.