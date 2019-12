Multitalentet Jørgen Rygs tragiske skæbne oprulles i ny bog: Dansk komiks kong Midas druknede i sprut

FOR ABONNENTER

Man behøver bare at sige ’romkager’ til en person, der voksede op i 1970’erne og havde en smule smag for komik, og vedkommende vil enten bryde ud i latter eller svare med et »Hvorfor faen ska’ det være så surt alt sammen«. Eller man kan forsøge sig med et »Det er ikke nytårsløjer, det er hærværk«, og reaktionen vil også være en sødmefuld genkendelse. Tænder man for det folkekære ønskeprogram ’Giro 413’, kan man roligt regne med, at ’Hva’ ska’ vi med kvinder’ eller ’Lykke er’ dukker op som en del af fladen.