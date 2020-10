28-årig kvinde elsker sin partner, men kan ikke holde sig fra hård SM-sex med sin ekskæreste og hans frække kammerater. Hvorfor?

Ifølge den store befolkningsundersøgelse Projekt Sexus har næsten hver femte dansker været deres nuværende partner utro, og hvor 23 procent af mænd har haft mindst ét ægteskabeligt sidespring, gælder noget tilsvarende for omtrent 14 procent af kvinder.

Samtidig stiger utroskabserfaringerne kraftigt med alderen, for mens ni procent af unge fyre erkender at have været deres aktuelle kæreste utro, er det samme tilfældet for næsten en tredjedel af deres 65-74-årige bedstefædre.

Og vel at mærke: Vi taler ikke om åbne ægteskaber, frivole specialaftaler og gemytlig polyamori, men om situationer, hvor den ene part har haft sex uden den anden parts vidende og accept.