Denne bog er nøglen til at forstå Brexit

Hvad har Søren Pind, Joachim B. Olsen og Boris Johnson til fælles? De nærer en grænseløs beundring for Winston Churchill (og som sande Churchill-fans husker de også altid det lille ’sir’ foran hans navn).

Gennem sit bemærkelsesværdige lederskab af Storbritannien under Anden Verdenskrig blev Churchill en heltefigur af den slags, som historikere, filminstruktører og politikere stadig dyrker mere end 50 år efter hans død.

Derfor er det heller ikke så underligt, at bøger om ’Winnie’ bliver ved med at sælge. Det er kun et par år siden, at en dansk forfatter senest udgav en Churchill-biografi, og nu er der kommet endnu én – skrevet af tidligere journalist på Berlingske Jan Hedegaard. Men er der overhovedet noget nyt under solen, fristes man til at spørge?