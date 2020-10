5 hjerter: Jeg havde ikke kunnet svare på, hvordan nogle af spillets største stjerner passer ind i NFL-historien. Det kan jeg nu

I september i år var det præcis 100 år siden, at 14 hvide mænd i baglokalet hos en bilforhandler i Canton, Ohio, stiftede den amerikanske footballliga NFL. Dengang havde holdenes ejere svært ved at få tingene til at løbe rundt, og baseball var den dominerende sport i USA, anført af stjernen ’Babe’ Ruth. Sådan er det ikke længere. I 2018, da Carolina Panthers som det seneste hold i NFL blev solgt til en ny ejer, kostede det køberen, David Tepper, små 14 milliarder kroner.

I bogen ’Touchdown – 100 år med NFL’ tager den NFL-gale journalist Jeppe Dong Abrahamsen læseren med hele vejen fra dengang i 1920 til i dag, hvor sporten er et af de mest sete programmer på tv i USA og hver søndag er fast programpunkt i millioner af amerikanske hjem.

Allerede i forordet slår forfatteren fast, at hans mål med bogen er at skabe et overblik i den fortælling, der er NFL, men som de fleste danske NFL-fans kun kender i brudstykker. Jeg indrømmer gerne, at han allerede dér havde solgt den til mig.