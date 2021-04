En pædagogisk bedrift: Han er den store helt i dansk lyrik, og denne bog gør ham endelig tilgængelig for alle

Har man som litteraturlærer i dag prøvet at introducere Johannes Ewald (1743-1781) for sine elever, så er man klar over de vanskeligheder, man står over for. Samtidig ved man fra sit litteraturstudium, at Ewald er en stor helt i den danske lyriks historie og berømmet for det pludselige nærvær, der kan indfinde sig i hans vers eller i hans prosa som en bro fra 1770’erne til nutiden.

Mit eksempel er fra digtet ’Haab og Erindring’: »Og hiint (minde) – og hiint – hvi zitrer du min Læbe?« Thomas Bredsdorffs eksempel er: (mit) »kilderkærere hjerte«. Begge steder forplantes en sanselig vibration i øjeblikket via skriften fra 1770’erne til læseren i 2021. Følelsen af, at Ewald er som en af os, og at vi ville kunne kende hinanden, at også vores læbe kan zitre, og vores hjerte ønske at blive kildet.

Det er sådanne belønninger, de standhaftige læsere af Ewald får efterhånden, for det er ikke let at læse ham, da der er mange specielle ordforklaringer og sagforhold, man skal have oplyst.

Flere af de store litteraturfortolkere har da også gennem tiden bidt skeer med forfatterskabet og givet hver deres billede af Ewald, der har udviklet sig til et billede af fortolkeren selv. Vilhelm Andersen så ham som guldalderdigter, Ernst Frandsen som symbolist og Thomas Bredsdorff fastslår i en artikel, der burde være optrykt i den nye bog, ’Humanist til sidst’ 2019 (trykt i kæmpeudvalget af Bredsdorffs artikler, 2020), at han ser »Ewald som det, han også var – ikke kun en forløber for romantikken, symbolismen, modernismen, postmodernismen, men en digter midt i oplysningstiden optaget af ’almuens oplysning’ ...)«.