Bankassistent om dagen, hemmelig agent om aftenen: Hun var Danmarks svar på James Bond, men gik alligevel i glemmebogen

Jutta Graae med dæknavnet ’Storfyrstinden’ var i bedste James Bond-stil efterretningsagent under Anden Verdenskrig. Uden licence to kill, men udstyret med al den diskretion og agtpågivenhed, der var afgørende for at få vigtige efterretninger om tyskernes gøren og laden på dansk jord sendt videre til det britiske efterretningsvæsen MI6 i London.

Jutta Graae blev født ind i en velhavende fabrikantfamilie og færdedes i samfundets øverste lag med adresse i Klampenborg, venner i Rungsted og adgang til en lejlighed på en af Londons bedste adresser. Den bekvemme bagage udnyttede hun til fulde og brugte behændigt sine sociale kompetencer og stærke netværk til at bringe de rigtige folk sammen, hvilket var helt afgørende i tiden, inden frihedskampen for alvor blev organiseret.