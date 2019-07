En dårlig bog, som alligevel er vellykket på sin egen håbløse måde: Romanen om tabermanden Allan er ferm situationskomik

FOR ABONNENTER

Lyt til artiklen 04:02

Hvordan kom jeg til at synes rimelig godt om denne bog om den historikeruddannede Allan, der får job som dansklærer for nogle kinesere, mens han skal forsøge at få nogle penge tilbage fra sin ’balkanbuttede’ ekskæreste via hendes lumre onkel Milovan – mens han også skal være weekendfar for sine to drenge, som han primært får set noget til via Skype?