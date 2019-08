En digtsamling, man får lyst til at ruske

FOR ABONNENTER

Det er en nærmest umulig bog at komme hjem fra ferie og skulle anmelde; René Jean Jensens nye og for mit vedkommende længe ventede bog ’I nat bar jeg Caligula’. Han var sidst aktuel tilbage i 2010 med to virkelig gode bøger, ’Om april, i maj’ og ’Jeg har planlagt at dagdrømme’, hvis man altså ser bort fra det forlags- og ikke mindst oversætterarbejde, han har lavet i mellemtiden.