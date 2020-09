15 hjerter: Bøger om køn og identitet er fulde af kløgt, humør og hjertevarme

Vi har alle sammen en hale. Hos de fleste sidder den inden for i kroppen eller oppe i hovedet, men pigen i Lilja Scherfig og Signe Kjærs sanselige billedbog ’Min hale’ har en rigtig en bagpå.

Hun vifter vildt med den. Hun danser og hopper lige indtil … ja, lige indtil mor hiver den store saks frem og klipper den af. Det var den barndom. Det var den livsglæde. De fleste voksne har oplevet at få ’halen’ klippet af. Man kommer jo over det. Man skal videre. Men den gode nyhed her er, at haler vokser ud igen. Det er aldrig for sent at få en god (og halefuld) barndom. Læs (og kig) selv!

Lilja Scherfig står for nogle af de klogeste historier for børn i alle aldre. Tænk blot på ’Rævefælden’, som hun lavede sammen med tegner Otto Dickmeiss. Den er fyrtårnet i nyere dansk billedbogkunst.