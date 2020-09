'Landmand søger åbent forhold' i stærk bog om ungdommens nye livsformer

Det er en af tidens store drømme at opsøge naturen efter nye måder at leve på. Nye generationer længes efter nye livsformer og fællesskaber, og det er en drøm, Malte Tellerups anden bog, ’Hedeselskabet’, stærkt ambivalent rammer ned i.

Måske er det særlige ved drømmen også, at den bærer på en etik og mere er ment som en konfrontation end en flugt. Det er i hvert fald et spændingsfelt, bogen udforsker. Kan man finde en ny måde at leve sammen på? Kan man blive et mere autentisk menneske, der også behandler naturen bedre? Drømmen går hånd i hånd med håbløsheden.

Og stemningen i ’Hedeselskabet’ er fra begyndelsen ildevarslende, da tre kunstnervenner kigger på huse på den jyske hede: »Det andet sted var bondens svineproduktion så omfattende, at vi nærmest stod midt i den, når vi var inde i huset«.