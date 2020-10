5 hjerter: Besværligt stof får himmelsk behandling i selvbiografisk roman, der fortjener at blive en klassiker

I 1997 udgav den polsk-danske forfatter Janina Katz sin måske bedste roman. Hun døde i 2013, 73 år, og efterlod – sammen med en række andre romaner, digte og novellesamlinger – dette selvbiografiske værk, ’Putska’. Romanen står i dag som et mindesmærke over et imponerende forfatterskab og et utroligt liv.

Bogen er nu blevet genudgivet i forlaget Gladiators Sandalserie. Serien indeholder »klassikere på kanten«, det vil sige værker, som ifølge forlaget og redaktør Hans Otto Jørgensen fortjener en plads i den danske litteraturhimmel.

I Janina Katz’ roman fornemmer vi fra begyndelsen, at der ligger nogle frygtelige hændelser til grund for det historiske rum, som vi bliver lukket ind i. Hovedkarakteren Putska kender ikke sin præcise familiebaggrund, og hun ønsker ikke at vide af den. Hun er født kort før Andens Verdenskrigs udbrud, og hun husker ikke de første fem år af sin barndom. Hun ved, at hun er jøde, men føler ingen særlig forbindelse til den identitet. Hun er en sorgløs og ubekymret, ung kvinde, sulten på frihed og nye bekendtskaber. Kun langsomt bider fortiden sig ind på hende.