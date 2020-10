5 hjerter: Intrigen tårner sig op i western fra den jyske hede

Man holder vejret. Ikke på grund af spændingen, men fordi man er spændt på, om den nogensinde kommer. Ida Jessen tager sig god tid med at komme i gang. Men holder man ud, er belønningen stor.

Året er 1754. Kongen – sådan sagde man under enevælden, når man mente Rentekammeret, som Finansministeriet hed på den tid – vil have heden opdyrket. Man sender en egenrådig soldat og træmand ved navn von Kahlen, som giver sig i kast med opgaven. Den synes håbløs, men er endnu værre, end den virker. Og som om opgaven ikke er svær nok i sig selv, vælger han det vanskeligste sted for at vise rakket, hvad han kan. Det er en mandstype, der ikke er uddød.

Naturen er imod ham. Lyngen skal rådne i tre år, før jorden er til at dyrke. Studene er for magre til at kunne trække ploven, ulvene for nærgående, og stormene for hyppige. Desuden modarbejder de lokale magthavere ham. To meget forskellige kvinder kommer ham til hjælp, en lille pige af taterfolket, som man kaldte datidens romaer. Og en stor af uvis oprindelse, titlens Ann Barbara.