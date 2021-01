Nu læser hele verden hende: Tove Ditlevsens genudgivne debutroman er både barsk og smuk

Tove Ditlevsens forfatterskab er på en måde ligetil, og alligevel har det en kvalitet, som er svær at beskrive med de forhåndenværende tillægsord – der må billeder og sammenligninger til. Helt tydelige blev Ditlevsens digte først for mig, dengang jeg læste Olga Ravns skildring af Ditlevsen som »forfatteren, der går gennem en skov af slagere og plukker røde simili-æbler til sine digte«. Og de glitrende æbler, som hører hjemme i magiske eventyr, men også i enhver piges smykkeskrin, dukkede op hos mig igen, da jeg læste Tove Ditlevsens debutroman.

’Man gjorde et barn fortræd’ (1941) er netop udkommet i Gyldendals Klassikerkollektion, og mens jeg læser den, spreder Tove-feberen sig også ude i verden – så sent som i tirsdags udkom romanen ’Ansigterne’ i serien Penguin Modern Classics. Den følger i hælene på erindringsbøgerne, som allerede findes i Penguin-serien, og som for få dage siden også udkom i USA under titlen ’The Copenhagen Trilogy’.

Læser man de udenlandske anmeldelser, som i parentes bemærket er begejstrede, ser man, at også de tyr til sammenligninger, når de skal skildre Ditlevsens stil. Én formulerer det sådan, at Ditlevsen skriver som en stiletkniv, mens en anden skriver, at Ditlevsen ganske vist går til bekendelse, men at det er takket være bøgernes tætte tåge og dunkelhed, at erindringerne lever og folder sig ud.