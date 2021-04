5 hjerter: Prisvindende forfatter strør ikke sukker på i sin skildring af fertilitetsindustriens udnyttelse

Kvinder er som blomster, og få metaforer lige så yndede som rosen. En køn poetisk kliché, som fortsat florerer, selv i Sofi Oksanens nye roman, hvor den dog viser sig at aftvinge en uventet besk flavour.

’Hundeparken’ tegner et krast billede af fertilitetsindustrien, der i Ukraine har exceptionelle betingelser; her er der tilstrækkelig mange unge kvinder uden midler, en liberal lovgivning og et stort antal kunder, der glade og gerne flyver fra Vesteuropa og USA under påskud af at være på arkitekturrejse.

Romanens jegfortæller er kvinden Olenka, der efter en kuldsejlet modelkarriere vender tilbage til Ukraine og ved hjælp af begavelse og sprogkundskaber skaber sig en anden fremtid end fattigdommen eller det liv med en forsørgende ægtemand, som brudebureauerne reklamerer med. Olenka stiger i graderne og ender hurtigt som hovedkoordinator i et agentur for ægdonation, og herfra kan hun endelig knejse over det evige rosenflor af purunge piger, hun heldigvis ikke længere er en del af.