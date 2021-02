5 hjerter: Når du har læst denne roman, ser du verden lidt anderledes end før

I tidernes morgen, som myterne fortæller, var der frygt og terror, onde ånder og vilde dyr. Naturen var aldrig en ven af mennesket. Overalt fandtes der farer og kaos, noget uhyggeligt og truende.

Det var menneskets plan at bringe orden i universet. At rejse en civilisation med beskyttende byer. Alt stod til at blive lyst og venligt. Ingen behøvede at være bange længere. Dæmonerne skulle nok forsvinde.

Men sådan kom det tilsyneladende aldrig til at gå i Rusland, et land, hvor civilisationsudviklingen på et tidspunkt i det forrige århundrede slog om i statsterror og endeløse ydmygelser af mennesket. Ifølge Sergej Lebedev, den måske mest interessante forfatter fra den unge russiske generation, findes der slet ikke noget Rusland, uden at man samtidig tænker på landets frygtelige voldsspiral, dets utopiske drømme og genkommende spøgelser.

Overalt, hvor fortælleren bevæger sig i den nye roman ’Augustmennesker’, som i øvrigt er fornemt oversat af Lotte Jansen, finder han spor af landets historie i landskabet. Fra revolutionen, borgerkrigen, Anden Verdenskrig, kommunisternes regime og til sidst: Sovjetunionens kollaps. Her er ingen flotte byer og andre imponerende udviklingstegn. Bare golde sletter, dystre skove, iskolde plateauer. Ikke meget andet end små forfaldne bysamfund og rester af dunkle menneskeprojekter: miner, militærbaser og arbejdslejre.

Den amerikanske forfatter William Faulkner skrev engang, at fortiden ikke er død – den er ikke engang fortid endnu. I Lebedevs roman virker dette både til at være en grundtanke og et ledemotiv: Den unge navnløse hovedkarakter finder sin bedstemor Tanjas efterladte erindringer, og pludselig bliver han indviet i en familiehistorie, han kun kendte konturerne af; en historie fuld af tavshed, ødelagte skæbner og forsvundne brikker – for eksempel en bedstefar, som ingen ved, hvor forsvandt hen.