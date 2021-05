Henrik Palle debuterer som digter og fortæller med power og hudløshed om sin opvækst på en måde, der minder om nogle af de store barndomserindringer i dansk litteratur

Henrik Palle har igennem en menneskealder været journalist på Politiken og debuterer nu i en alder af 57 år med digtsamlingen ’Sene digte. Optegnelser fra København og omegn’. Den slags skift i metier skal man have respekt for, og ofte har man jo også set, at lyrikere, der kommer fra en anden baggrund end den i disse år vanlige med litteraturstudier på universitet og et par år på Forfatterskolen, kan bringe nye og interessante vinkler, stof og litterære greb ind i lyrikken.

At Palle har tilbragt sit liv som spinatfugl på et københavnsk dagblad, sætter sit klare aftryk i bogen, for evnen til at skildre mennesker i storbyen samt ikke mindst med en elefantagtig hukommelse at gengive, hvad der f.eks. har været spillet i radioen, i hvilke programmer, af hvem og hvornår er intet mindre end imponerende, når man rammes af de kaskader af erindringer og associationer, som Palle disker op med af typen: »Og en sang dukker op/ I bevidstheden:/ Bacharach og Hal Davids/ ’Raindrops Keep Fallin’ On My Head’/ (...)/ Spillet af en dansk gruppe, måske med Carsten Dahl på klaver/ Og Morten Lund på trommer, Lennart Ginman på bas«.

Det er imidlertid ikke blandt disse samtidsrelaterede digte, man finder de allerbedste tekster i bogen, men mellem dem, hvor Palle med power og hudløshed fortæller om sin opvækst på en måde, der minder om nogle af de store barndomserindringsdigtsamlinger i dansk litteratur som Klaus Rifbjergs ’Amagerdigte’ (1965), Dan Turèlls ’Vangede billeder’ (1975) og Dy Plambecks ’Buresøfortællinger’ (2005). Her er det nemlig langtfra kun en kæk og kvik journalist, der fortæller, og der er både stilistisk elegance, ømhed og gakket humor som i det følgende uddrag fra digtet ’Ghettodreng’: