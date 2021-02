5 hjerter: Allerede efter fem sider er latteren umulig at holde tilbage

Fem sider gik der, og så fik Klaus Høecks nye bog mig til at grine højt:

»min indre beo/stær gentager alt hvad jeg/siger hvorpå jeg//gentager hvad den/siger i et mærkeligt/ekkorum af ly//de – men her på det/sidste er den begyndt at/skratte interna//tionale som jeg/så gentager – jeg er godt/nok stolt af den fugl«.

Da latteren havde lagt sig, tænkte jeg: Beostæren er jo også digteren selv, efterhånden 82 år, men også evigt ung og evigt digtende. Jeg forestiller mig digteren, når han engang skal op til Vorherre, eller hvor han nu skal hen, at han så kommer anstigende med et manus, der består af uendeligt mange sider og sindrigt system, bare fordi han kan, bare fordi han ikke kan lade være.

Og ’Password’, som bogen hedder, handler i den grad om døden. Om alderdom, om at blive 80, om, at tiden flyver:

»time sure flies/I am writing my last poem/nothing more to say//ikke mere vrøvl/og ikke flere digte/ikke flere ord//døden skal ikke/afslutte mit forfatter/skab – det gør jeg selv//jeg trækker poe/siens samuraisværd – sviitch/hørte du suset?«.