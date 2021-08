6 hjerter: Endelig bliver mesterlig nobelpristager oversat til dansk

Man kan godt have sine forbehold i forhold til litterære priser, men Nobelprisen i Litteratur er altså bare hamrende vigtig. Af den simple årsag, at nobelkomiteens valg gang på gang resulterer i udbredelsen af store forfatterskaber, der ellers ville være forblevet i hver sin lille, kommercielt set håbløse boble.

Der behøver ikke være tale om forfatterskaber fra lande, vi normalt ikke skænker en bogtanke. Amerikansk litteratur er ikke just overset i Danmark, men alligevel er det først nu med nobelprisen, at en af USA’s største nulevende digtere, Louise Glück, bliver oversat i stedet for overset.

Glücks forfatterskab er lige så slankt, som det er vægtigt. 12 digtsamlinger og 2 bind litterære essays. Målt på sider kunne hele molevitten rummes i et digert bind eller to. Ikke desto mindre er der tale om et rigt og fokuseret livsværk. Måske havde det mest logiske været at introducere hende på dansk med et udvalg. På den anden side er hendes samlinger så stramt tematisk fokuseret, at det giver god mening at vælge ’Averno’ fra 2006.