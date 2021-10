5 hjerter til bestsellerforfatter: Samfundet er en fabrik, og på fabrikken produceres der mennesker

Den russiske litteraturforsker Viktor Shklovsky påpegede, at litteraturen har en særlig evne til at fremmedgøre verden. Ikke i Brechts forstand, hvor fremmedgørelsen skal få os til at tænke i stedet for at indleve os. For Shklovsky skal fremmedgørelsen få os til at betragte verden uafhængigt af den måde, vi har lært og tillagt os at betragte den på.

Et af Shklovskys eksempler er Tolstojs ’Historien om en hest’, hvor fortælleren er en hest, der står uforstående over for et af menneskets besynderlige påfund, den private ejendomsret. Et andet og senere eksempel kunne være Craig Raines digt ’A Martian Sends a Postcard Home’ – ’En marsmand sender et postkort hjem’ – der på 34 linjer beskriver jordiske fænomener fra et radikalt fremmedgørende perspektiv, således er toilettet »et strafferum med vand, men ingen mad«, hvor menneskene låser sig inde for under klagesuk at udsondre noget af sig selv: »enhvers smerte har sin egen lugt«.