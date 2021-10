Forrygende bog: Jonathan Franzen har aldrig skrevet bedre

Jonathan Franzens speciale er hans forbløffende evne til at uddrage vigtige essenser om menneskearten ved at stille skarpt på familiers indre liv. Skreddene i fortrolighed og intimitet, fremmedgørelsen mellem generationer, samfundets forandring, alt det, mennesker gør for at retfærdiggøre deres handlinger. Herunder små, men afgørende forhold, som betinger tiltrækning og frastødning, som nu Marions markant forøgede kropsvægt, der får Russ, hendes præstemand, til at kigge langt efter en 37-årig enke med en dejlig, drengeklippet frisure.