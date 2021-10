5 hjerter til bog om sex, magt og køn: Det er en velskrevet, sjov og klog bog, simpelthen

Køn. En kategori, som vi som samfund har diskuteret så meget, at man næsten ikke forstår, hvad det betyder længere. Er det valg eller skæbne? Gave eller forbandelse? Nok lidt af det hele, nok intet af det.

Når jeg taler med folk om køn, får jeg faktisk fornemmelsen af, at langt størstedelen af alle mennesker har problemer med deres køn. Alt fra småirritationer til knugende traumer. Folk føler sig for kvindelige, for mandlige, for ukvindelige, for umandige. De er trætte af at blive set som mænd, trætte af at blive behandlet dårligt, fordi de er kvinder. Der er meget smerte bundet til køn.