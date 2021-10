Hun har skrevet en af årets mest hypede romaner om en stor hemmelighed blandt kvinder

I sin hypede debutroman udfordrer Torrey Peters et af de mest tabubelagte spørgsmål for mange transkvinder: Kan man fortryde sin beslutning om at transitionere? Et spørgsmål, hun selv blev konfronteret med, da det gik op for hende, hvad hun havde mistet ved ikke længere at være en hvid mand i Amerika. Og så handler bogen også om de problemer, alle typer af kvinder risikerer at opleve i slutningen af 30’erne.