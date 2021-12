Han blev en af science fiction-genrens helt store mestre. Nu udkommer en af hans indsigtsfulde romaner på dansk

Der er god grund til at markere 100-året for den polske science fiction-forfatter Stanislaw Lem (1921-2006). Han var banebrydende inden for sin genre, han er oversat til 52 sprog og har solgt over 40 millioner bøger. Her i Danmark fejrer Forlaget Kosmos her i år Stanislaw Lem med den første danske udgivelse af romanen ’Eden’ fra 1959.

Polsk-jødiske Stanislaw Lem blev født 12. september 1921 i Lwów, i dag Lviv i Ukraine. Her overlevede han den tyske besættelse under Anden Verdenskrig ved at skaffe sig falske papirer. Da byen efterfølgende blev indlemmet i Sovjetunionen, blev han tvunget til at rejse vestpå til Krakow, hvor han læste medicin og debuterede som forfatter. Hans første roman, ’Mennesket fra Mars’, blev trykt som føljeton i 1946.