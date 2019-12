Er du woke, vild med vandrestøvler eller die hard historienørd?: Find dig selv i den store julegave-bogguide

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Mentalt har du siddet med på bagsædet, når politiet har jagtet mordere, din puls har dunket så hårdt og hurtigt, at du næsten har fået migræne over at læse den nyeste Lemaitre, og du vrængede, da Liza Marklund tidligere på året udgav en roman om perlefiskeri på en tropeø i stedet for nyt om krimijournalisten Annika Bengtzon. Pf!