»At benægte strukturel racisme er lidt som at benægte klimaforandringer«

Naiha Khiljee om spoken word

Hvad er spoken word for dig?

»Spoken word er en folkelig kunst, synes jeg. Det er ikke højstemt poesi, som du skal være lidt fin i kanterne for at kunne deltage i eller forstå. Det er mere folkeligt, og jeg synes, at kunst skal være folkelig, for hvad er pointen, hvis det kun er en lille gruppe af mennesker med helt vildt mange penge, der har adgang til kunsten?«.

Hvor opdagede du genren?

»Jeg skulle på udveksling i den canadiske by Toronto og havde læst om deres tradition for spoken word. I Nordamerika tilhører genren i høj grad undertrykte grupper, så der er en masse modstand i det. Til en af de første poetry slams, jeg så, optrådte en virkelig stilet mand med den fede bomberjakke, de fede sneaks og håret sat. Sådan en type, jeg var bange for at gøre mig selv til grin overfor. Men så gik han op på scenen og begyndte at fortælle om, at hans fætter havde begået overgreb på ham, da han var barn. Jeg var helt paf. Så kom københavneren her og syntes, at de alle sammen var for seje til mig, og så stod de bare på scenen og var så ærlige«.

Hvordan er det anderledes at optræde med spoken word i Danmark?

»I den nordamerikanske tradition anerkender man kunstneren ved at knipse, når der er et fedt rim, en hård historie eller en smart replik. Det afbryder ikke, men du viser, at du er med. I København reagerer folk kun, når de griner, så du er meget alene, hvis du snakker om noget, der er hårdt, eller laver noget fedt rytmisk. Men lige så snart der er en joke, griner folk. Og det giver energi til performeren. Det kan man mærke, at mange lægger deres stil efter«.

Hvordan?

»Hvis du skaber folkelig kunst som spoken word i Danmark, skal det helst være sådan noget lidt sarkastisk ’nu laver jeg sjov med mig selv’-kunst, for så kan vi grine med eller af dig. Men den slags vil jeg ikke lave. Det er mere magtfuldt at have den råstyrke, der ligger i at være folkelig, fordi man er omkring mennesker, der har problemer, og skriver om det. Hvad hvis det bliver anerkendt? Så er der pludselig nogen, som ikke længere har patent på, hvordan god kunst kan se ud«.

Hvordan har du det med at stå på scenen?

»Scenen er min scene. At stå på en scene er ligesom at invitere nogen hjem til dig selv, så hvis du går op på scenen og føler, at det ikke er din, har publikum ikke tænkt sig at invitere dig ind. De venter på, at du gør noget. Der er jeg meget mere frembrusende og kommanderende i virkeligheden. Jeg lærer dem for eksempel, hvornår de skal knipse. Det handler om at sætte en stemning og lade folk føle sig hjemme«.

Hvilken Toronto-kunstner har inspireret dig mest?

»Somalisk-canadiske Ifrah Hussain bruger somaliske ord i sine engelske digte. I et af dem taler hun om, at den amerikanske indblanding i Somalia slog fejl, fordi somaliske mænd er blevet så gode til at dø, at de ikke kan besejres. De er blevet så vant til at dø, at det eneste, de kan håbe på, er at bløde i fred, når de kommer til Vesten, siger hun, og taler så om politivold. Det er makabert, men så kraftfuldt«.

