Seks hjerter: Storværk er ikke skrevet for at gøre fortiden en tjeneste, men for at oplyse nutiden Den afsluttede del af Péter Nádas’ trilogi ’Parallelle historier’ er en helt enestående læseoplevelse.

Fysiklærer Schultze vidste, at hans observationer ikke altid stemte på et hår med naziregimets raceteorier. Hans målinger måtte finpudses ved dissektion på et laboratorium, og derfra blev de mikroskoperede prøver sendt forseglet til det kejserlige institut for antropologi og racehygiejne i hovedstaden. Så sent som i 2014 gravede man senere hastigt destruerede rester af denne samlings humanpræparater op ved Berlins Freie Universität.

Boganmeldelse









Péter Nádas: Parallelle historier, bind 3 – Frihedens åndedrag. Oversat af Peter Eszterhás. Rosinante, 750 s. 299,95 kr. Som abonnent får du 15 pct. rabat i Boghallen, på politikenbooks.dk og bogreolen.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

Lærer Schultze forsker ved en lukket kostskole for ikke-ariske drenge i Erzgebirge i Sachsen. Han er en romanfigur i sidste del af den ungarske forfatter Péter Nádas’ monumentale og mesterligt oversatte trilogi ’Parallelle historier’.

Lærer Schultze skal dokumentere biologiske forskelle mellem under- og overmennesker. Han ser ingen af sine probanter i øjnene, skriver Nádas. For Schultze er drengene præparater. Men når han henter et læderskrin med 160 glasøjne frem, gyser de.

Med en sølvtang, hvori der kunne ligge et øje, henter Schultze glasøje for glasøje op og måler det med de levendes opspilede øjenæbler for at fastslå farven. Til alt held for tysk racehygiejne undgår den ene efter den anden af disse drenge at give deres uheldige arveegenskaber videre. De omkommer ved uforklarlige selvmord, og dermed bliver deres øjne frigivet til videnskaben.

Ubegribelig kraftanstrengelse

Nádas’ grande finale, det 750 store sider store tredje bind, er en ubegribelig kraftanstrengelse. Det spænder fra Første Verdenskrig 1914-1918 og frem til en lidet stemningsfuld juleaften 1989, halvanden måned efter Murens fald.

De store pitstop på denne tysk-ungarske rejse er mærkeårene 1938, da Adolf Hitler indlemmede Østrig; det tyske nederlag i 1945; den knuste opstand i Ungarn i 1956 og retssagen i Jerusalem i 1961 mod Adolf Eichmann, den ansvarlige for mordet på mere end 550.000 ungarske jøder. Her er spørgsmålet, om det kommunistiske Ungarn vil medvirke til opklaringen.

Fortællingen om de parallelle nazistiske og stalinistiske diktaturer er formet som sindsindtryk, registreret af undersåtter, der ville, måtte og skulle leve, som om de så hinanden med glasøjne. Nádas fører dissektionskniven, og ud af øjenæblerne vælter – som i de forrige bind – allehånde safter og sekreter fra hudens porer og erigerede udstødningsrør, lige fra de kostbareste franske parfumer til slimet lort.

Vi genser den opportunistiske ungarske familie Lippay-Lehr, det forældreløse søskendebarn Kristóf Démen, hovedpersonen i denne del og Nádas’ egen skygge, og møder Klára Vey, målet for Kristófs attrå. Dertil den forføreriske Gyöngyvér Mózes, der i marts 1961 når sine drømmes mål og højst upassende bliver lyngift med unge Ágost Lippay-Lehr på hans fars dødsdag. Ágost er tredje hjul i den ungarske agenttrio, hvis to andre indflydelsesrige medlemmer er András Rott og János Kóvacs.

Kóvacs er født som horeunge af den tyske racebiolog, baronesse Karla von Thum zu Wolkenstein. Derfor må den uønskede søn gå i skole hos lærer Schultze, og via hende føres vi læsere ind i de højeste tyske og ungarske adelskredse omkring det kejserlige institut for antropologi og racehygiejne, af Nádas kropsnært tegnet efter virkelige forbilleder.

Disse ryggesløse forbrydere kan konventionerne på deres blodige fingre. De adelige konverserer hinanden med genetiske floskler, mens partispidserne i Ungarn forsyner sig fra klassekampens værktøjskasse, når de forråder hinanden og fremmer deres egne interesser.