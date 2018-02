Designkommentar: Nu tør jeg tage offentlig transport i Aarhus, fordi Letbanen er så elegant og praktisk Det er ikke kun godt for kroppen at køre med Letbanen i Aarhus. Det er også en æstetisk glæde, for de smukke tog matcher den charmerende by, skriver designskribent Lars Hedebo Olsen i denne kommentar.

FOR ABONNENTER Når jeg fremover skal til Aarhus, kommer jeg ikke til at bruge mange penge på taxier. Jeg kender ikke Aarhus særlig godt, så når jeg skal fra den ene ende af byen til den anden, plejer jeg at tage en taxi, for ellers er jeg overbevist om, at jeg vil fare vild. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind