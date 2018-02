Chris L. Halstrøm,Margrethe Odgaard, Line Depping og Jakob Jørgensen har for længst slået deres navne fast takket være deres insisteren på at skabe hverdagsting af høj kvalitet, og de har således adskillige ting i produktion hos bl.a. Skagerak, Hay, Muuto, Georg Jensen Damask og Frama.

»Så smukt at man må knibe sig i armen«: Endelig kan vi opleve ungt, dansk design i hovedstaden Møbler, redskaber og overvejelser bliver præsenteret så overlegent, at det næsten kammer over. Men heldigvis kun næsten.