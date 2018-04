Anne Black: At jeg er helt alene i mit lillebitte uderum, er faktisk helt perfekt MIT UDERUM: Keramiker Anne Black er priviligeret med hele fire altaner i sin lejlighed.

Jeg er vokset op på landet og er alligevel – af en eller anden grund – endt op i byen. Men jeg savner en have. Det gør noget ved mig at rode i jord og mærke naturen omkring mig, og derfor er det også enormt vigtigt for mig at have en masse planter. Det har jeg på min altan«.

»Hele fire altaner i min lejlighed gør mig ret privilegeret. På min yndlingsaltan har jeg fået bygget en altankasse, som passer lige præcis til halvcirkelformen, så jeg kan have planter hele vejen rundt. De står på altangulvet, og ud over dem er der kun lige præcis plads til mig og min stol«.

»At jeg er helt alene i mit lillebitte uderum, er faktisk helt perfekt, ha ha. Så kan jeg lige koble fra og lukke af for børn, der hopper rundt, med kun bilernes stille susen i baggrunden og ingen andre at forholde mig til«.

Blå bog Anne Black Keramiker, kunsthåndværker og designer. Står bag mærket ‘Anne Black’ og dets boligaccessories, smykker og bordservice håndlavet af vietnamesiske keramikere, hun selv har uddannet. Indehaver af livsstils- og konceptbutikken ‘Black' på Gammel Kongevej på Frederiksberg, der foruden hendes eget porcelæn sælger mode og møbler. Uddannet på Designskolen i Kolding i 1997 og bor på Frederiksberg med sin mand og tre børn.

»Jeg bor på hjørnet af H.C. Ørsteds Vej, og der er en del trafik på gaden nedenunder. Alligevel er det dejligt at sidde derude med en bog og en kop kaffe, nyde eftermiddagens sidste solstråler og tage en pause fra alt det, jeg altid skal. Det er mit eget lille pausested og åndehul«.

»Da jeg boede på landet, var naturens eksistens en selvfølge. Når jeg som barn og ung red igennem skoven eller stod op om morgenen og så ud over mosen, var det ikke noget, jeg tænkte videre over. Men det har taget bolig i mig som noget væsentligt, og nu lægger jeg altid mærke til, når det pludselig dufter af jord, blade og græs«.

Det vigtigt at føle naturen

»Det minder mig om alt det, der var engang – og som jeg nogle gange kan længes efter. Jeg savner at bo på landet, men ikke nok til at flytte derud. Jeg kan heller ikke helt overskue at passe et hus med have, og derfor er det egentligt perfekt med det her lillebitte sted, som er overskueligt og ikke kræver meget pasning. Samtidig har det stemningen af en have og gør det muligt at dyrke mine planter udendørs«.

»At føle mig som en del af naturen er endnu vigtigere i en storbytilværelse, hvor der altid er larm. At huske på, at naturen spirer og gror, uanset hvor meget vi prøver at ødelægge den, er essentielt for mig. At vi ikke er de eneste på Jorden, og at livet fortsætter uafhængigt af os individer og vores meget stærke selvopfattelser«.

»Altanen er selvfølgelig ikke det samme som en tur i skoven, men det er i hvert fald en påmindelse om naturens kræfter og vigtigheden ved, at træerne optager CO 2 og danner ilt. Jeg forbedrer nok ikke luftkvaliteten ved at have et par planter på altanen, men det minder mig om naturen, og at den altså er fuldstændigt livsnødvendig«.

»Jeg designede mine urtepotter, fordi jeg er optaget af at have naturen helt tæt på; også selv om man ikke nødvendigvis har et udendørs rum. Jeg elsker selv at putte planter i potter og gør det ofte derhjemme eller i butikken. Ukrudt, græs, valmuer og kornblomster og alt det, der groede i vejkanterne i de gode gamle dage, kan jeg rigtig godt lide. Alt det, der er lidt vildt«.