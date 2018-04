Silja Schandorff: I alle de lejligheder, jeg har boet i, har jeg altid haft et uderum MIT UDERUM: På tagterrassen, hævet over København, får Silja Schandorff ro. For den tidligere solodanser og viceballetmester betyder det mere og mere at kunne trække sig tilbage, være alene og trække vejret.

For mig er foråret lig med håb, nye begyndelser, ideer og blod på tanden til at kaste mig ud i projekter. Humøret bliver lettere – også på gaden. Pludselig er vi blidere i vores omgang med hinanden, smiler og ifører os shorts og T-shirts ved bare den mindste solstråle«.

Jeg elsker og har brug for at være alene. Og her kobler jeg helt meditativt fra. Kigger på himlen. Drikker et glas vin. Læser, spiser mad eller hygger med min hund Silja Schandorff

»Måske bliver vi syge bagefter; men lyset, alt det grønne, de små krokusser og farverige gåture i Kongens Have er det hele værd. Det bedste tidspunkt i København er uden tvivl foråret. Og at kunne nyde forårsluften oppe fra min tagterrasse er simpelthen så privilegeret«.

Blå bog Silja Schandorff Hundetræner ved Københavnersnuden samt freelance balletlærer, coach og instruktør. Tidligere solodanser, kunstnerisk koordinator, instruktør og viceballetmester ved Den Kongelige Ballet. Blev som seksårig optaget på Det Kongelige Teaters Balletskole og har siden danset i et hav af anmelderroste forestillinger. I 2015 blev hun udnævnt til Kommandør af Dannebrog og har modtaget adskillige priser, deriblandt Årets Reumert.

»I alle de lejligheder, jeg har boet i, har jeg altid haft et uderum. Det er ret heldigt, men det betyder også meget for mig at have et sted, hvor jeg kan have lidt blomster, få luft og bare være mig. Det er her, hævet over byen, at jeg virkelig får ro. Nu er det jo ikke New York, London eller Paris, jeg bor i, men der er alligevel et travlt byliv, jeg kommer væk fra, når jeg sidder her«.

Terrassen er afgørende

»Faktisk kunne jeg slet ikke forestille mig at bo i København uden min tagterrasse. Ikke at kunne træde ud på noget privat, som virkelig er mit, tage en dyb indånding, gøre fuldstændig, som jeg vil, og være morgengrim med min kop kaffe uden at kamuflere mig med solbriller. Uden alt det, tror jeg simpelthen ikke, jeg ville kunne trække vejret«.

»Så det er tagterrassen, der gør, at jeg kan bo i København. Jeg har et ambivalent forhold til byen, fordi jeg elsker at bo i og bruge den; men samtidig bliver det også for meget. Jeg har mere og mere behov for ro, især de seneste par år, og den får jeg her i mit absolutte frirum«.

»Jeg elsker og har brug for at være alene. Og her kobler jeg helt meditativt fra. Kigger på himlen. Drikker et glas vin. Læser, spiser mad eller hygger med min hund. Jeg kan se direkte til Rådhustårnet, Axel Towers og diverse højhuse; og samtidig ligger terrassen ud mod gården, så her er fuldstændig stille. Det er virkelig fantastisk og fuldstændig luksus«.

»Derfor går jeg virkelig heller ikke op i, om min tagterrasse er tjekket. Min fars gamle bord og stole har jeg aldrig fået skiftet ud, og nogle gange tager jeg også bare en foldemadras og ligger på den i solen. Det her sted er ligesom bare mit; det skal ikke være tjekket, fedt eller cool. Her skal jeg bare kunne slappe af«.