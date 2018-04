Dan Stubbergaard: Jeg har lige pludselig ikke lyst til at sidde indenfor længere MIT UDERUM: Forårsolen trækker i Dan Stubbergaard, som nyder at se københavnerne folde sig ud og opleve byens grønne oaser. Et af arkitektens yndlingsuderum er Søerne.

Søerne er som en naturlig forlængelse af mit hjem. Vi har boet på Nørrebro og ud til Søerne i mange år, som fungerer som et stort, åbent frirum. Hvor københavnerne kommer væk fra den tætte bymidte og pludselig får horisont. For mig betyder det, at jeg trækker vejret lidt dybere«.

På denne her tid af året har jeg lige pludselig ikke lyst til at sidde indenfor længere, og jeg får en helt instinktiv naturtrang Dan Stubbergaard, arkitekt

»Det er et utroligt vigtigt åndehul i byen og et rekreativt område med folk, der løber og går ture med deres barnevogne. En blå og grøn oase midt i byen, som for mig symboliserer en fællesskabsfølelse mellem Vesterbro, Østerbro og Nørrebro«.

Blå bog Dan Stubbergaard Arkitekt samt grundlægger og kreativ direktør i arkitektfirmaet Cobe, der i år vandt konkurrencen om at designe den kendte plads Place Schuman i Bruxelles. Står også bag Nørreport Station, fornyelsen af Papirøen, masterplan for Nordhavnen og senere på året en forvandling af Karen Blixens Plads for de studerende på Københavns Universitet på Amager og deres 2.100 cykler. Uddannet cand.arch. på Kunstakademiets Arkitektskole, hvor han også tidligere har undervist.

»Og så repræsenterer det en fantastisk historie om byplanlægning. Faktisk burde Søerne aldrig havde været der i dag, da man i 60’erne planlagde en firesporet motorvej der, men fordi dygtige borgere protesterede, blev det ikke til noget. Derfor er Søerne også en vigtig del af en demokratisk by med borgere, der er engagerede i udviklingen af deres hjem«.

Søerne er et smuk område af København at færdes ved.

»Nogle gange tager jeg en løbetur rundt om Søerne, men for mig handler det også bare om at købe en is og kigge ud over vandet eller hænge ud på Dronning Louises Bro. Helt personligt føler jeg mig som et storbymenneske, når jeg er her. Jeg får overblik over en stor del af København, ser smuk arkitektur omkring og flot vandspejl forneden. Jeg får luft; og det synes jeg er enormt vigtigt. At vi har parker, havne og andre steder, hvor byen åbner sig op, og man kan overskue tingene på en anden måde«.

»Som arkitekt ser jeg også en masse potentialer, som ikke er blevet forløst endnu. Det kunne være interessant at rense vandet, så man kunne bade. Jørn Utzons gamle projekt med at bygge en svømmehal i stedet for Søpavillonen ville i min optik også være vanvittigt fantastisk. At kunne kigge ud over Søerne, mens man plasker rundt, ville gøre det til et meget mere aktivt byrum«.

En naturtrang

»At kunne se Søerne, lyset, og høre fuglene kvidre fra vores lejlighed er helt specielt. Og er smukt både på en gråvejrs, vinter- og efterårsdag. Her får jeg alle årstiderne ind i mit liv, og det er enormt dejligt at have kontakt til naturen i min hverdag. Det tror jeg grundlæggende er vigtigt for mennesker; især for os nordboere, som lever i en meget mørk tid om vinteren«.

»Derfor elsker jeg også foråret, og lige nu er byen jo ved at vågne. Der er en insisteren på, at nu skal vi godt nok ud, bruge byen og få lys, luft og sol – og åndehullerne er essentielle for vores trang til at suge det til os. Politikere og borgere kan jo altid arbejde endnu hårdere for at reservere flere steder, hvor folk kan mødes, og der er plads til landskab og natur«.

»På denne her tid af året har jeg lige pludselig ikke lyst til at sidde indenfor længere, og jeg får en helt instinktiv naturtrang. Som byboere kommer vi kollektivt ud af vores pupper og introverte liv i lejlighederne – og skal bare ud og bruge byen som et fælles mødested og dagligstue. Faktisk er det lidt ligesom bondegårdskøer, der kommer på græs første gang«.

»Den følelse har jeg lige nu. Og jeg elsker at følge med i, når byens rum bliver indtaget ligesom forleden, da der var sort af mennesker rundt om Søerne i aftensolen. Forårssolen trækker i folk, og det gør den også i mig«.