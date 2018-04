Pia Olsen Dyhr: Jo ældre jeg bliver, jo mere har jeg brug for at komme udenfor MIT UDERUM: Friske grøntsager, blomster og høns i haven er for SF’s frontfigur, Pia Olsen Dyhr, uundværligt. Her kobler hun nemlig helt fra, har beskidt tøj på og koncentrerer sig kun om én ting ad gangen.

I mit drivhus slapper jeg helt af og kobler hjernen fra. Det er her, jeg tager en eftermiddagslur under forårets første solstråler, mærker, at varmen er kommet til Danmark, plukker mine egen agurker og dufter tomatplanterne«.

»Drivhuset er virkelig mit projekt og helt eget sted, hvor jeg holder øje med vindruerne, chilifrugterne, klipper planterne ned og nipper tomaterne. Jeg tror faktisk, at jeg har grønne fingre, for selv da jeg var studerende, havde planterne det strålende på mit kollegieværelse. På en eller anden måde lykkes det altid – nok fordi jeg rigtigt godt kan lide det«.

Blå bog Pia Olsen Dyhr Partiformand samt energi- og klimaordfører for Socialistisk Folkeparti (SF). Fra 2011 til 2014 var hun i løbet af SF’s tid i regeringen henholdsvis handels- og investeringsminister samt transportminister. Uddannet cand.scient.pol. ved Københavns Universitet og har tidligere arbejdet som koordinator for Danmarks Naturfredningsforening, indtil hun i 2007 blev medlem af Folketinget.

»Når jeg laver havearbejde, kan jeg ikke samtidig gå rundt med min telefon. Hvis jeg en dag virkelig er stresset, er det fedeste simpelthen at luge ukrudt. Så kan jeg tillade mig at have beskidt tøj på, fuldstændig afstresse og bare være der, hvor jeg er«.

Vil gerne bo på landet

»Der er heller ingen tvivl om, at hvis jeg kunne, så boede jeg på landet. Der sker et eller andet afgørende i min hjerne, når jeg får frisk luft og sollys; og jeg fungerer ikke særlig godt med alle indetimerne i løbet af vinteren. Jeg skal simpelthen ud og høre fuglene – og i vores have overfodrer min mand dem også, så der er masser, ha ha«.

Pia Olsen Dyhr nyder det varme vejr ved sit drivhus. Foto: Andreas Haubjerg

»På Christiansborg prøver jeg altid at foreslå, at vi tager topersonersmøderne på en gåtur. På den måde får man alligevel en halv time udenfor samtidig med, at man faktisk kan løse rimelig store problemer ved bare at gå ved siden af hinanden og snakke«.

»Jeg sørger altid for at være ude minimum en gang om dagen. Det behov er kommet meget mere med årene, og da jeg var yngre, var der intet bedre end at ligge i min seng og læse bøger. Men jo ældre jeg bliver, jo mere har jeg brug for at komme udenfor; og jeg hader lange perioder, hvor der er trist og gråt«.

»Nu er det begyndt at varme op, og jeg kan endelig gå rigtigt i gang med haven. Det glæder jeg mig til. Om foråret bliver jeg gladere og gladere, og jeg vågner tidligere om morgenen. Jeg er i forvejen A-menneske, men nu behøver jeg ikke længere stille mit vækkeur til klokken 5; jeg vågner bare. Af lyset, fuglesang og følelsen af forår. Det bliver jeg helt høj i låget af – og det gør det pludselig meget nemmere at få løbeskoene på«.