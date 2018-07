Politikens designskribent Lars Hedebo Olsen taler over sommeren med fem designere om de materialer, de ikke kan holde sig fra. Glas, porcelæn, tekstil, træ – og i dag: messing.

I værkstedet med stor dansk møbeldesigner: Det kan næsten være et problem, hvis dine objekter er for smukke eller for færdige Kasper Kjeldgaard er møbeldesigner, men bruger al sin tid på mobiler. Materialerne er hestehår, papir, glas og sten – og altid messing, som han elsker, fordi det patinerer så smukt.