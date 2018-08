Fem designere – fem materialer: »Ask er ligesom piger. Hvis de får for meget lak på, så ældes de for hurtigt« Selv om han er gået på pension, kan Ejnar Pedersen ikke holde sig fra væk fra sit gamle snedkerværksted. Han elsker duften af træ, men han kommer også på værkstedet for at sikre sig, at kvaliteten af Wegner-møblerne er i top.

De sidder ikke stille på ham i mange øjeblikke, de hænder. Hver gang snedkermesteren passerer en stabel træ eller et næsten færdigt ryglæn til en stol, stikker Ejnar Pedersen en lab ud. Kører forsigtigt hånden over træet, inden han går roligt videre.

På værkstedet Fem designere – fem materialer Politikens designskribent Lars Hedebo Olsen taler med fem designere om de materialer, de ikke kan holde sig fra. Messing, porcelæn, glas, tekstil og i dag: træ, som afslutter serien. Snedkermester Ejnar Pedersen er født i 1923 og uddannet snedker hos Willadsen i Vejen i 1943 og efteruddannet på Teknologisk Institut i København. Etablerede i 1953 PP Møbler sammen med sin storebror Lars Peder Pedersen. I dag producerer PP Møbler primært møbler, der er designet af Hans J. Wegner.

Vi stopper ved en stabel lyst asketræ. Igen kører Ejnar Pedersen hænderne over træet, mens han roser dets kvaliteter til skyerne.

»Jeg synes, at ask kan blive lidt gråt med tiden. Skal det ikke helst have noget lak?«, spørger jeg.

»Nej for satan«, lyder det fluks fra Ejnar Pedersen, mens han kigger på mig, som om jeg var spedalsk.

»Det var der også en anden journalist, der spurgte om for nylig, og hvad svarer man på sådan et spørgsmål?«, siger Ejnar Pedersen, mens han kigger ned på træet igen.

»Jeg tænkte mig lidt om, og så sagde jeg: »Ask er ligesom piger. Hvis de får for meget lak på, så ældes de for hurtigt. De skal holdes med vand og sæbe, og det skal møblerne også. Basta«.

Ejnar Pedersen ler højt, inden han bliver alvorlig igen.

»Jeg har været forlovet med asketræet lige fra starten. Det er den træsort, jeg synes bedst om«.

Der er tale om en meget lang forlovelse imellem Ejnar Pedersen og asketræet. I foråret fyldte han 95, og selv om han for længst er gået på pension, kan han ikke holde sig væk fra snedkerværkstedet i Allerød. Nærmere betegnet virksomheden PP Møbler, som han stiftede i 1953 sammen med sin storebror Lars Peder Pedersen.

Det skal altid være perfekt

I dag er det Ejnar Pedersens søn, Søren Holst Pedersen, der leder virksomheden, men Ejnar Pedersen kigger jævnligt forbi. Snakker med svendene og møbelpolstrerne. Sætter sig i en af Hans J. Wegners Bamsestole med en kop sort kaffe. Diskuterer ordrer med sin søn. Og nyder duften af savsmuld, der breder sig over hele virksomheden, som har ligget på samme matrikel i Allerød i 65 år.

»Jeg har altid sagt til svendene, at de ikke skal komme og spørge, om ’det her er godt nok?’. Hvis man er i tvivl, er det ikke godt nok. Det skal altid være perfekt«, siger Ejnar Pedersen, mens vi står og kigger på Wegners Runde stol, der er kendt internationalt som ’The Chair’, og som Ejnar Pedersen konsekvent kalder for Kennedy-stolen, fordi det var i to eksemplarer af den stol, at John F. Kennedy og Richard Nixon duellerede om præsidentposten i USA i 1960.

Hvis man er i tvivl, er det ikke godt nok. Det skal altid være perfekt Ejnar Pedersen

Skal man tale om en elite inden for fremstilling af danske designermøbler, må PP Møbler siges at ligge i toppen. Ja, nogle vil påstå, at kombinationen af møbler, der er tegnet af møbelarkitekten Wegner, og en produktion, der bliver fastholdt i Allerød, har placeret PP Møbler som det fineste sted inden for dansk møbelproduktion.

Det er her, nogle af Wegners største stole skabes – Flaglinestolen, Påfuglestolen og Cirkelstolen, men også mindre stole som de skulpturelle Jakkens Hvile og Kohornstolen. Møbler af Jørgen Høj, Thomas E. Alken og Søren Ulrik Petersen glider også igennem værkstedet, ligesom der igennem tiden er blevet skabt møbler af Poul Kjærholm, Nanna Ditzel og Gunnar Aagaard Andersen.