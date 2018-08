Tekstilkunstner Isabel Berglund: »Jeg har aldrig strikket en sweater til mig selv« Tekstilkunstneren Isabel Berglund skaber store strikkede værker, som involverer flere hundrede frivillige. Hun er vild med at undersøge håndstriknings muligheder, og hun kæmper for at få os til at forstå, at strik ikke blot er en hobby, men også kan være kunst.

Som store porte rejste hendes værker sig op fra jorden i designugen i Milano i foråret. I den sydfranske by Vallauris svæver de lige nu i luften i gamle udstillingslokaler, der normalt er forbeholdt Picassos fabulerende keramik. Og i 2015 skød de op overalt i trekantsområdet på Fyn og i Jylland – som huse, porte og trapper.

Fælles for Isabel Berglunds værker er det garn, som hun har strikket alt andet end sweatre og halstørklæder af.

Store skulpturelle værker, der er skabt i strik – enten af hende selv eller af de flere hundrede mennesker, der igennem tiden har været indblandet i Berglunds sociale projekter.

På værkstedet Fem designere – fem materialer Politikens designskribent Lars Hedebo Olsen taler med fem designere om de materialer, de ikke kan holde sig fra. Messing, porcelæn, glas, træ – og i dag: tekstil. Tekstilkunstneren Isabel Berglund er født i 1971 og uddannet på Designskolen i København i 1997 og har efterfølgende taget en master i Fashion Knitwear fra Central Saint Martins College of Fashion and Textile i London. Berglund deltog i foråret i Mindcraft-udstillingen i Milano og kan indtil 31. august ses på Madura i Vallauris i Sydfrankrig. Vis mere

På Isabel Berglunds værksted på det gamle Sundholm på Amager er der ikke rigtig plads til de store strikkede skulpturer. Men der er masser af garn og ikke mindst tegninger og skitser, og i et hjørne ligger en stor håndstrikket hvid klump, som er fra et af hendes tidlige projekter.

På bordet imellem os ligger et bundt garn, der er underligt stift i overfladen.

»Det er vokset bomuld«, forklarer hun, da jeg tager garnet op i hånden. »Det var det, jeg brugte til Mindcraft-udstillingen i Milano«.

Det var netop på den udstilling, det gik op for mig, hvor vilde værker Isabel Berglund skaber.

Som en del af Mindcraft, der er Statens Kunstfonds store årlige satsning på designugen i Milano, havde Berglund skabt et stort strikket værk, der matchede hvælvingerne i gangene rundt om den gamle klostergård i Milano. Jeg blev nødt til at gå rundt om det nogle gange, før det gik op for mig, at hele værket var strikket, og at de blå ting, der stak ud, var tråde.

»Jeg har aldrig strikket en sweater til mig selv, og jeg er heller ikke sådan en, der sidder og hyggestrikker. Men jeg synes, det er interessant at udforske de muligheder, der ligger i strik, når jeg bruger det til mit kunstneriske udtryk«, siger Isabel Berglund, som til min store overraskelse ikke er klædt i strik fra top til tå.

»For mig er strik et materiale, som jeg gerne vil udforske, men jeg løber hele tiden ind i, at det jo også er forbundet med håndarbejde og hobby. Jeg bruger det til min kunst«.

Den pæne dansker

Det var, imens Isabel Berglund gik på Designskolen, hun opdagede, hvor interessant strik kan være.

»Jeg var skeptisk, da jeg begyndte på tekstillinjen, for jeg var klar over, at jeg var ved at bevæge mig ind i en branche, hvor man ikke kommer ud og tjener mange penge. Men jeg vidste bare, at jeg godt kan lide, at man laver sit eget materiale«.

Skolen havde fokus på teknik og funktion, og Berglunds trang til at afsøge nye metoder faldt ikke altid i god jord.

»Men så begyndte jeg at strikke, det var der ikke ret mange, der gjorde, så det havde jeg næsten for mig selv«.

I begyndelsen var det på en strikkemaskine, hun arbejdede, men efter Designskolen blev hun optaget på den prestigefulde designskole Central Saint Martins i London, hvor hendes underviser var specialist i strik.

»I London provokerede de os til at være stadig mere vovede, men jeg holdt fast i at strikke i hånden. Så pludselig var jeg den pæne dansker«.

Håndstrik var på ingen måder hot på Saint Martins, men Isabel Berglund blev ved, og hendes afgangsprojekt bestod af kæmpestore haute couture-sweatre.