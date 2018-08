Glaskunstner Ida Wieth: »Glas er ikke altid lige samarbejdsvilligt, og selv om jeg både kan blive frustreret og overrasket over det, så kan det også gøre mig vildt begejstret«

For nogle år siden drog hun på kurvefletningskursus i USA. Ikke for at lave æblekurve, men for at få ideer til at gå til glasset på en ny måde.

»Her kunne jeg fordybe mig i nogle fremmede materialer og arbejde på en måde, som er meget anderledes end glas«, siger Ida Wieth og fortæller, at langsomheden i kurveflet minder om glassets, men samtidig er det en helt anden måde at arbejde på.

Vi kigger på et andet værk, som består af et væld af sammenflettede rør, som har dybe grønne, brune og lidt gullige nuancer. Det ligner næsten indholdet i en køkkenvask, efter at man er færdig med at skrælle kartofler, gulerødder og snitte salat.

»Jeg går bevidst efter nogle farver og materialesammensætninger, som man ikke traditionelt forbinder med glas«, siger Ida Wieth, som på den måde er med til at forny glassets udtryk. Teknikken med at lave glasrør stammer fra en gammel italiensk teknik, men for Ida Wieth handler det hele tiden om at flytte glasset et nyt sted hen.

»Jeg har fodfæste i en gammel tradition og bruger mine tekniske færdigheder, men samtidig er jeg optaget af, hvordan jeg kan bruge glasset i en kunstnerisk sammenhæng«, siger hun og tænker lidt.

»I virkeligheden kan jeg godt lide, at det, jeg laver, ikke nødvendigvis ligner glas, men ikke kunne være skabt af andet«.