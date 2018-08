Keramikeren Bodil Manz er forelsket i porcelæn: »Det er ikke altid, det lykkes, men jeg prøver« Bodil Manz' porcelænscylindere skal helst være ultratynde, og selv om hun har arbejdet på sit værksted i årtier, kan hun stadig få nerver på, når hun skal lave en god glasur.

Det var i USA, hun blev forelsket i porcelæn.

Sammen med sin mand, keramikeren Richard Manz (1933-99), var Bodil Manz draget til først Mexico og siden USA’s vestkyst for at se nye kulturer og lære mere om den keramik, hun havde været optaget af fra barnsben.

»De gik til porcelænet med en vildskab, vi slet ikke kendte, og som jeg aldrig havde oplevet i løbet af min uddannelse på Kunsthåndværkerskolen i København«, fortæller Bodil Manz.

»Der blev arbejdet med ekspressionistisk keramik hos Peter Voulkos, hvor Richard og jeg fik lov at undervise i en periode. Han malede sine værker med rød plastikmaling, og porcelænet kørte de igennem en stor roterende bagemaskine«.

Keramikeren Bodil Manzer født i 1943 og uddannet på Kunsthåndværkskolen i København. Hun tilhører eliten af internationale keramikere, og hendes porcelænscylindere med de grafiske dekorationer er blevet udstillet over det meste af verden.

Da vi træder ind på Bodil Manz’ værksted i en gammel skole på Vestsjælland, går hun hen og stikker en finger ned i en stor røremaskine i et hjørne. Maskinen er i gang med at røre det porcelænsler igennem, som Manz bruger til at skabe de cylindere, som hun udstiller på museer og gallerier over hele verden.

»Jeg skal ikke støbe noget i dag«, siger Bodil Manz, mens hun holder fingeren op i luften, så den hvide porcelænsmasse løber ned over hendes blå kjole.

»Men jeg rører den jævnligt igennem, for at den skal holde sig frisk«.

Turen til USA i 1966 fik hende til at forstå, at porcelæn ikke behøvede være så kedeligt, som hun havde oplevet på Kunsthåndværkerskolen. Dengang var porcelæn forbeholdt de store porcelænsfabrikker som Bing & Grøndahl og Den Kongelige Porcelænsfabrik. Men efter turen til USA begyndte Manz-parret at arbejde med porcelænet og etablerede et af de første steder i Danmark, hvor der blev arbejdet med såkaldt studieporcelæn – altså håndlavede værker, der ikke indgår i en industriel produktion.

»I begyndelsen skar jeg tykke klumper, men med tiden blev det tyndere og finere«, siger Bodil Manz, mens vi går igennem hendes store værksted, hvor der ud over de tre ovne er et væld af kar, gipsforme, glasurprøver og ultratynde cylindere, der har fået den første brænding.

Keramisk papir

En overgang skabte Bodil Manz brugsting – blandt andet sammen med Richard Manz, som hun også løste flere udsmykningsopgaver med – men de seneste årtier har cylinderformen taget al hendes opmærksomhed.

»For mig er cylinderen som et stort stykke keramisk papir. Porcelænspapir, som jeg kan lave alle mulige kompositioner på«.

Den helt store udfordring er at skabe cylindere, der ikke kollapser i ovnen, men Manz afviser fluks ideen om, at hun kunne lave dem tykkere.

»Det kunne jeg slet ikke. Jeg kan sagtens støbe ti tykke cylindere. De ville bare stå i ovnen og være helt fine. Men det ville kede mig så meget. Det ville jo betyde, at transparensen gik tabt«.

I Manz’ univers er transparensen – gennemsigtigheden – alfa og omega. Ikke alene har porcelænet noget gennemsigtigt over sig, men hun gennemhuller til tider også sine cylindere, så der opstår små gitre i overfladen, som lyset bevæger sig igennem, fortæller hun, da vi snakker om de teknikker, man skal mestre som keramiker.

»Jeg bliver nervøs, når jeg skal lave glasur, for det er svært. Man køber det jo ikke bare. Jeg bliver mere og mere usikker med alderen«.