Hen over sommeren ser vi på internationale designmagasiner, der udfordrer de traditionelle boligblade.

Ugens designmagasin: Casa Brutus er superinspirerende og indbegrebet af indbydende japansk boligguf Selv om man ikke læser japansk, er design-magasinet Casa Brutus et must for designfans, skriver designskribent Lars Hedebo Olsen i denne klumme.