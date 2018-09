Møbeldesigneren Nikolaj Steenfatt: »Der er en tyk sky af almindelighed over min sofa«

Jeg tror faktisk ikke, jeg ville have købt den her sofa, hvis den ikke var et arvestykke. Ikke desto mindre holder jeg rigtig meget af den og er slet ikke på vej til at bytte den ud med noget nyt.

Mig og min klassiker Er det en Marimekkodug eller en Wegnersofa, der er dit kæreste klassiske design? Eller måske en fin, gammel kontrabas? Vi har spurgt en række kendte danskere, hvilken klassiker i deres hjem de holder mest af.

Blå bog Nikolaj Steenfatt Møbel- og produktdesigner, som i 2013 blev færdig på Kunstakademiets Designskole. Siden har han lavet alt fra unikaværker til industrielt design både på egen hånd og med designeren Jonas Edvard som en del af duoen Edvard & Steenfatt. Derudover arbejder han også på tegnestuen Boris Berlin Design. Han har modtaget adskillige priser og stipendier og udstillet på Designmuseum Danmark. For nylig har han også lavet et værk til udstillingen ’Now Nordic’ og er desuden medlem af designalliancen Danish Design Makers. Vis mere

Det er den helt klassiske 3-personers GE 290-sofa af Hans J. Wegner fra 1950’erne. Jeg har arvet den fra min mormor, efter hun døde. Hun havde et helt sæt, som blev spredt rundt i familien, og jeg kunne forestille mig, at mange andre danskere har præcis samme historie, når det kommer til det her møbel. Der er en tyk sky af almindelighed over den – og det er vel egentlig det, der gør den helt særlig. At den var så utrolig populær, stadig holder, fordi den er så robust lavet, og måske stadig står i mange danske hjem som en del af vores fælles kulturarv og designhistorie. Også selv om den ikke er et af Wegners mest særprægede designs.

Jeg tager nok sofaen for givet, fordi jeg er så vant til, at den altid har været i mine omgivelser og erindring og nu i mit eget hjem

Min kæreste og jeg har flyttet mange gange, og det er altid vores spisebord, lampe og den her sofa, som rykker med. Når de objekter er på plads, føles det som hjem. Ellers har vi faktisk ikke særlig mange designgenstande af de helt klassiske slags. Vores lejlighed er ret lille, og derfor har vi i det hele taget ikke mange møbler, men indbyggede løsninger for at udnytte rummene bedst muligt. Ellers står mange af mine egne prototyper her, og hjemmet fungerer således som et slags testlaboratorium for, om ting fungerer eller ej. Der er ret stor udskiftning, og på den måde tilfører Wegnersofaen noget enormt klassisk og solidt til stuen og er med til at skabe et tilbageblik på designhistorien.

Møbelklassikere som denne sofa betyder noget i arbejdsliv, fordi de har sat en standard i mange hjem, som nyt design bygges oven på. Men jeg må indrømme, at jeg ikke har et særlig nostalgisk forhold til klassikerne. Nærmere tværtimod. Arvestykker som denne sofa er jo tit noget, man tager for givet. Det er en mulighed, der pludselig kommer dumpende, og ikke noget, man selv har sparet op til eller gået og ønsket sig. Egentlig er det nok ligesom familiemedlemmer, man får, og venner, man vælger. Og jeg tager nok sofaen for givet, fordi jeg er så vant til, at den altid har været i mine omgivelser og erindring og nu i mit eget hjem. Det sker nok tit med de ting, der bare altid har været der.