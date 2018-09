Tekstildesigner Astrid Krogh: »Jeg er vendt tilbage til det, jeg er rundet af«

At stå oven på en tradition kan være ret befriende. Mange har en idé om, at vi hele tiden skal opfinde den dybe tallerken, men der ligger altså en stor værdi i at udføre et håndværk, som allerede har passeret igennem generationer. Derfor kan det være en nydelse at væve. At følge ældgamle teknikker, præcis som andre har gjort det før, få lov til at tømme hjernen, fordi man skal koncentrere sig om en masse teknik, og bare nyde pusterummet.

Mig og min klassiker Er det en Marimekkodug eller en Wegnersofa, der er dit kæreste klassiske design? Eller måske en fin, gammel kontrabas? Vi har spurgt en række kendte danskere, hvilken klassiker i deres hjem de holder mest af.

Blå bog Astrid Krogh Designer, tekstildesigner og kunstner. Er uddannet i tekstildesign på Kunstakademiets Designskole i 1997 og åbnede året efter sit eget studio. Samarbejder i dag med arkitekter, designere og private firmaer – og har blandt andet arbejdet med Mærsk, Velux and Coloplast. Hun har også kreeret udsmykninger til Christiansborg, Det Kongelige Bibliotek, Danmarks Nationalbank og DSB – og er i øjeblikket i gang med en udsmykning til et børnehospital i Göteborg.

Min gamle, kæmpestore væv er lavet af firmaet Anders Lervad & Søn, som blev meget berømt omkring mellemkrigstiden. Dengang lavede kvinder jo selv deres boliginteriør, og væven var en essentiel del af husholdningen. Men det tager tid at væve, så man havde jo ikke lige 10 sæt sengetøj eller 30 viskestykker. Og kun at have det, man har brug for, synes jeg, er ret fascinerende. Ikke at dyrke overfloden og i stedet have en en til en-oplevelse med de ting, man omgiver sig med.

Min væv har det, den skal have, og ikke mere – og det er faktisk det, jeg rigtigt godt kan lide ved den

På væven arbejder jeg tit med skrøbelige tråde, hvor man helst ikke skal lave fejl. Med op til 2.000 tråde kræver det min fulde opmærksomhed, og jeg bliver nødt til at have det fulde overblik og samtidig falde ind i rytmen med at hæve og sænke tråde og skyde garn ind. Gør jeg det, er det egentlig meget meditativt, og min hjerne bliver totalt tømt for alt andet.

For mig handler det om at vende tilbage til det, jeg egentlig er rundet af. Jeg er tekstildesigner, og det er fedt at vende tilbage til et grundhåndværk, hvor jeg kan kombinere nye materialer med gamle teknikker. At blande de to ting sammen og skabe mine egne, nye materialer er helt fantastisk. Og så er det jo tilfredsstillende, at der kommer noget så konkret ud af det. Det må være lidt ligesom en arkitekt, der ser sit hus blive bygget – man er aldrig helt sikker på, hvordan det i virkeligheden kommer til at se ud.

Min væv har det, den skal have, og ikke mere – og det er faktisk det, jeg rigtigt godt kan lide ved den. Den er no nonsense, alt har en praktisk funktion, og den er meget aflæselig og til at gennemskue. Den direkthed tiltaler mig meget, og sådan har jeg det egentlig også med mit hjem.

Men nu er jeg jo gift, ha ha. Min mand elsker bøger og at have mange ting omkring sig, så jeg er som regel den, der rydder ud.

Hvis jeg fuldstændig selv kunne bestemme, havde vi mange færre ting derhjemme, for jeg er bestemt ikke en, der har brug for meget omkring mig. I stedet synes jeg, det er vildt tankevækkende at være i vores lillebitte sommerhus og opleve, hvor få ting vi faktisk kan leve med. De ting, jeg har, betyder dog noget helt særligt. Ofte er det slet ikke design, men noget, som har en god rigtig god historie; om det er et maleri eller en kop, vores børn har malet.