Skuespilleren Peter Plaugborg: »Det føles som at få en konstant krammer«

Min første, blå SNS Herning-sweater fandt jeg for 21 år siden i en genbrugsbutik, mens jeg var på efterskole i Vestjylland. Straks blev jeg imponeret over, hvor lækkert materialet var, og hvor rart det var at have den på. Jeg kan tydeligt huske, at jeg tænkte: Bare den aldrig går i stykker. Og det har den heller ikke gjort.

Mig og min klassiker Er det en Marimekkodug eller en Wegnersofa, der er dit kæreste klassiske design? Eller måske en fin, gammel kontrabas? Vi har spurgt en række kendte danskere, hvilken klassiker i deres hjem de holder mest af.

Blå bog Peter Plaugborg Skuespiller, kendt fra en lang række film, tv-serier og teaterstykker. Dimitterede fra Skuespillerskolen ved Odense Teater i 2007 og har siden modtaget blandt andet en Robert for årets mandlige birolle samt en Reumert for årets mandlige ensemblerolle. Til efteråret spiller han hovedrollen i Det Kongelige Teaters forestilling ’Kongens fald’, baseret på Johannes V. Jensens klassiske roman, som for første gang bliver opført som teaterstykke. Han spiller også med i det historiske filmdrama ’Christian IV – den sidste rejse’, som har premiere senere på året. Vis mere

I dag er den ved at være godt mør, men jeg har også både sovet og rejst i den. Da jeg var helt ung og tog på interrail igennem Centraleuropa, endte jeg på en alpetop i Schweiz i totalt regnvejr. Det var blevet mørkt, og jeg ikke kunne ikke nå tilbage, så jeg tog sweateren på i ly af en presenning og rystede, fordi det var så bidende koldt. Men med sweateren føltes det som at få en konstant krammer, og at jeg ikke var helt alene. Sweateren har altid været en god rejsekammerat – og det er den sådan set stadigvæk.

Når jeg skal på arbejde en iskold novembermorgen, ved jeg, at det ikke kan gå helt galt, når jeg tager sweateren på

Nu har jeg både en rød, en flaskegrøn, en hvid og en sort. De er højhalsede, og når jeg går igennem sne, slud og blæst, er det en ekstra beskyttelse, der varmer og krammer. De er lavet af uld fra inderst til yderst, og selve materialet er simpelt hen så smukt, fordi det både er slidstærkt og føles helt enormt trygt. Når jeg skal på arbejde en iskold novembermorgen, ved jeg, at det ikke kan gå helt galt, når jeg tager sweateren på.

Æstetisk synes jeg også, at de er sindssygt flotte. Kombinationen af, at noget ikke bare er praktisk, men også ser godt ud, er en sjælden lækkerhed. Nu har jeg sweatrene i flere forskellige farver, og derfor kan jeg have dem på til nærmest alt. Nogle gange skal jeg faktisk tvinge mig selv til at gå lidt mindre med dem, specielt når det bliver varmt. Men hver eneste gang det begynder at regne, eller vejret bliver dårligere, finder jeg dem straks frem igen. Måske burde jeg have noget andet i min garderobe, ha ha.

Helt generelt har jeg det dog sådan, at når jeg finder noget, jeg virkelig godt kan lide, så holder jeg mig til det. Jeg er bestemt ingen impulskøber, og jeg er også ret kræsen – men når jeg finder noget specielt, er jeg heller ikke i tvivl. Måske lidt det samme som at være single og lede efter nogen, man har lyst til at date. Ofte ved man det bare, og bliver man virkelig forelsket, er det praktiske som regel underordnet. Den følelse vil jeg gerne have med alle mine ting, og derfor kræver det også en vis tålmodighed, når jeg for eksempel skal dekorere mit hjem. Jeg har bare erkendt, at det er en on-going proces, for jeg nægter simpelt hen at fylde stuen op med lortemøbler.

Selv dengang jeg købte den første SNS Herning-sweater som ny, gik der også noget tid, før jeg besluttede mig. Nu kan jeg slet ikke forestille mig ikke at have nogen af dem. De er næsten som et kæledyr, der passer på mig i svære stunder. Det er egentlig ret utroligt, når jeg tænker over det – og jeg skylder dem faktisk en stor tak.