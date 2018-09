Forfatter Heidi Laura: »En ny generation er ved at opdage Bjørn Wiinblad«

Alle mennesker har vel brug for at forsvinde ind i en anden verden nogle gange, og for mig er mit hjem min tænke og drømmezone. Der, hvor jeg pakker mig selv ind og lader op igen. Hvor jeg tænker, drømmer og omgiver mig med ro og behagelige indtryk.

Mig og min klassiker Er det en Marimekkodug eller en Wegnersofa, der er dit kæreste klassiske design? Eller måske en fin, gammel kontrabas? Vi har spurgt en række kendte danskere, hvilken klassiker i deres hjem de holder mest af.

Blå bog Heidi Laura Forfatter, ph.d. og kulturjournalist på Weekendavisen. Er oprindelig uddannet cand.phil., ph.d. i jødiske studier og hebraisk sprog og skriver i dag især om kulturtendenser, æstetik og design. Har skrevet en række bøger såsom reportagebogen 'Storbyens stammer – på opdagelse i mangfoldigheden' om Københavns subkulturer samt 'Den jødiske verden – kultur og fællesskab'. Lige nu er hun aktuel med biografien 'En bid af paradis' om Bjørn Wiinblad, der ville være fyldt 100 år 20. september.

Jeg har fået et nærmere forhold til Bjørn Wiinblad, fordi jeg har arbejdet så længe med biografien om ham. Hans værker er nogle af de ting i mit hjem, som peger ud mod andre verdener. Hans orientalisme kobler nok også lidt med det jødiske i mit liv, og hans billeder af et evigt harmonisk og lykkeligt Mellemøsten kan være helt dulmende i denne globale tid, hvor vi har svært ved at leve side om side med hinandens kulturer. Med sit design foreslår Wiinblad sødt – og naivt – at så gør man bare det: lever sammen i den her store verden. Det drømmeriske og utopiske kan jeg godt lide. Vi har brug for at bevare troen på, at vi kunne have en bedre og smukkere verden.

Mit monterede tryk i orientalsk stil er fra 1973, og jeg arvede det fra min ekskærestes mor. Hun købte det i sin tid i Bjørn Wiinblads butik i Pistolstræde, hvor han solgte alt fra tapet, gardiner og sengetøj til kunst og møbler. Jeg elsker tanken om, at min ekssvigermor besøgte butikken på vej hjem fra arbejde og langsomt købte flere og flere ting. I sin lejlighed i Brønshøj, hvor hun boede med sin mand og søn, indrettede hun soveværelset fra gulv til loft med Wiinblad. Det var hendes lille fristed. Det er jo egentlig en meget rørende historie om moderne kvinder, og hvordan hun som arbejdende mor havde brug for noget, der var hendes eget. Et Wiinblad-rum.

I min bog skriver jeg om, hvad der drager folk til Wiinblad – og rigtig mange fra de ældre generationer fortæller om den smukke ro og harmoni i hans værker. Så hvis man skal se på Wiinblad i større designsammenhæng, dækkede hans design måske især nogle emotionelle behov i den på mange måder tunge og fattige tid efter Anden Verdenskrig og under den kolde krig. Der var en søgning mod en mere følsom stil, som blandt andet Wiinblad dengang stod for.

Mange i især min generation afskyr nærmest Wiinblad og ser ham som et symbol på småborgerlighed, manglende kunstsans eller endda deres dårlige forhold til deres mødre!

Hans karriere begyndte i 1945, og han blev med det samme et stort hit i både Danmark og udlandet og forblev det i næsten 50 år. Så forsvandt han. Til sidst blev man forståeligt nok træt af hans ting, og mange i især min generation afskyr nærmest Wiinblad og ser ham som et symbol på småborgerlighed, manglende kunstsans eller endda deres dårlige forhold til deres mødre! Men nu er han tilbage. Der er sket en genopblomstring af hans design, og en ny generation af millennials er ved at genopdage ham. Ikke på en ironisk måde, de drages derimod fuldstændig renhjertet af følsomheden og af, at han virkelig forsøger at vise en harmonisk og lykkelig verden.

Jeg tror, opblomstringen sker, fordi vi igen lever i en tid, hvor vi spørger os selv, hvad der skal ske. Alvorlige problemer tårner sig op, og vi mærker alvoren, efter at vi i flere generationer har taget fred, velstand og tryghed for givet. Især de unge føler det pres og ansvar meget tungt, og derfor tror jeg, at noget i Wiinblads utopiske drømmeverden taler til dem. Vi har igen brug for via design at forsvinde derhen, hvor alt er godt.